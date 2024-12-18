Тайсон Фьюри и Александр Усик провели открытую тренировку перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри и действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе украинец Александр Усик провели открытую тренировку перед реваншем, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Усик Фото: Скриншот трансляции DAZN

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, который стал первым в истории бокса обладателем сразу всех четырёх основных титулов в супертяжёлом весе.

Тайсон Фьюри Фото: Скриншот трансляции DAZN

После этого боя Усику пришлось отказаться от обязательной защиты титула IBF против Даниэля Дюбуа, он был лишён этого пояса, и теперь на кону реванша стоят лишь три основных регалии (WBC, WBA и WBO).