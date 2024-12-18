Фрэнк Уоррен: в контракте реванша Фьюри с Усиком прописан третий бой

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали контракта на реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком, где отмечен пункт о проведении третьего боя.

«В контракте реванша прописан третий бой. И так оно и будет, если Тайсон одержит победу во втором бою, и при условии, что никто из них не решит уйти в отставку, завершив карьеру», — приводит слова Уоррена DAZN.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где их противостояние возглавит большой вечер профессионального бокса.