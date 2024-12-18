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Хамзат Чимаев провёл тренировку со сборной России по греко-римской борьбе

Хамзат Чимаев провёл тренировку со сборной России по греко-римской борьбе
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Непобеждённый боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев не теряет времени зря, и продолжает активно набирать обороты на пути к титульному бою. Накануне боец провёл тренировку вместе со сборной России по греко-римской борьбе.

Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

Всего на его счету на данный момент 14 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (в 12-ти досрочно).

Действующим чемпионом UFC в средней весовой категории является Дрикус дю Плесси, который в феврале проведёт защиту своего пояса в реванше с экс-чемпионом Шоном Стриклендом, после чего Хамзат может встретиться с победителем этого противостояния.

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