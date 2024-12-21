Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоялся в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.

Поединок не покажут в России официально. Трансляцию проведёт сервис DAZN, а также телеканал ESPN+. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало боя – не ранее 1:30 мск.