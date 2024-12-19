Тайсон Фьюри кратко высказался о реванше с Усиком после открытой тренировки

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри был очень краток и угрюм во время беседы с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.
Журналист: Какие сюрпризы вы готовите на субботу?
Фьюри: Много боли. Очень много боли.
Журналист: В прошлый раз вы были гладко выбриты, а теперь – с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?
Фьюри: Будет много боли.
Журналист: Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?
Фьюри: Боль. Нереальная боль.
Журналист: Больше никакого трэш-тока от вас?
Фьюри: Большой урон.