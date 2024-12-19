Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри кратко высказался о реванше с Усиком после открытой тренировки

Тайсон Фьюри кратко высказался о реванше с Усиком после открытой тренировки
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри был очень краток и угрюм во время беседы с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

Журналист: Какие сюрпризы вы готовите на субботу?

Фьюри: Много боли. Очень много боли.

Журналист: В прошлый раз вы были гладко выбриты, а теперь – с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?

Фьюри: Будет много боли.

Журналист: Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?

Фьюри: Боль. Нереальная боль.

Журналист: Больше никакого трэш-тока от вас?

Фьюри: Большой урон.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android