Тайсон Фьюри кратко высказался о реванше с Усиком после открытой тренировки

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри был очень краток и угрюм во время беседы с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

Журналист: Какие сюрпризы вы готовите на субботу?

Фьюри: Много боли. Очень много боли.

Журналист: В прошлый раз вы были гладко выбриты, а теперь – с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?

Фьюри: Будет много боли.

Журналист: Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?

Фьюри: Боль. Нереальная боль.

Журналист: Больше никакого трэш-тока от вас?

Фьюри: Большой урон.