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Объявлена бригада судей, которая обслужит реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком

Объявлена бригада судей, которая обслужит реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком
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Второй бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британским бывшим чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри будет обслуживать новая бригада судей, несмотря на то что поединок, как и в первый раз, проходит в Саудовской Аравии и санкционирован той же Ближневосточной комиссией профессионального бокса.

Рефери в ринге — пуэрториканец Роберто Рамирес-младший. Боковые судьи — Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США), Фернандо Барбоса (США).

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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