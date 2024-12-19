Алекс Перейра заявил, что его следующим противником будет не Анкалаев

Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра выложил пост, в котором написал, что его следующим противником будет не топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев.

«Это будет не Анкалаев!» — написал Перейра на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) и добавил в конце плачущий эмодзи.

Напомним, ранее Перейра заявил, что хотел бы, чтобы его следующим соперником стал россиянин. В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.