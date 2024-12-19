Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это произойдёт с Умаром». Бывший спарринг-партнёр Двалишвили предостерёг Нурмагомедова

«Это произойдёт с Умаром». Бывший спарринг-партнёр Двалишвили предостерёг Нурмагомедова
Комментарии

Американский боец Хосе Торрес, спарринговавший с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили, высказался о его предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он не устаёт. В бою с Мерабом вы должны прикончить его, и это факт. Если вы его не финишируете, он переедет вас. Это медвежонок, который становится всё больше и больше по ходу боя, и, когда он станет медведем, вы скажете: «Вот отстой!» Вот что произойдёт с Умаром, если Умар не финиширует его в первом или втором раунде», — сказал Торрес в интервью Bowks Talking Bouts.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Материалы по теме
Хабиб: Умар Нурмагомедов покажет 18 января, почему Двалишвили нервничает
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android