«Это произойдёт с Умаром». Бывший спарринг-партнёр Двалишвили предостерёг Нурмагомедова

Американский боец Хосе Торрес, спарринговавший с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили, высказался о его предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он не устаёт. В бою с Мерабом вы должны прикончить его, и это факт. Если вы его не финишируете, он переедет вас. Это медвежонок, который становится всё больше и больше по ходу боя, и, когда он станет медведем, вы скажете: «Вот отстой!» Вот что произойдёт с Умаром, если Умар не финиширует его в первом или втором раунде», — сказал Торрес в интервью Bowks Talking Bouts.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).