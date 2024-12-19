Джамал Хилл прокомментировал стычку с Перейрой в тренировочном зале

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал стычку с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой, произошедшую в начале декабря в зале UFC Perfomance Institute в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Перейра бросил Хиллу вызов, кинув ему боксёрские перчатки, на что американец ответил, что не будет драться с ним бесплатно, после чего в конфликт вмешался тренер бразильца Плинио Круз.

«Ситуация не была такой серьёзной, чуваки, это было весело. Это желание конкуренции, он готов драться, я тоже готов», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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