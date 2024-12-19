Фьюри — об Усике: моя цель — разбить лицо этому засранцу, у него нет шансов на победу

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

«Моей миссией никогда не было стать абсолютным чемпионом. Это цели других людей. Моя цель – разбить лицо этому засранцу в субботу вечером. У него нет никаких шансов на то, чтобы побить меня. На этот раз у меня нет рассечения, из-за которого нужно переживать. Сейчас я могу делать всё, что пожелаю. Я никогда не был уверен в том, что разобью лицо этому засранцу, так, как сейчас», — сказал Фьюри в интервью TNT Sports.

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Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.