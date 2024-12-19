«Это неправильно». Стерлинг раскритиковал организацию боя Двалишвили — Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что титульный поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили был организован слишком рано для последнего.

«Давайте начистоту: для подготовки к этому бою у Мераба есть шесть, может, шесть с половиной недель. Я понимаю, на такое нужно соглашаться, будучи претендентом, но чемпиону не должны ставить такие условия. Это попросту неправильно», — сказал Стерлинг в интервью Ариэлю Хельвани.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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