Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: где смотреть прямую трансляцию боя, какой канал

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между украинским тяжеловесом Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британской звездой бокса Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO). Поединок начнётся в ночь с 21 на 22 декабря, и его старт запланирован не ранее 1:30 мск.

В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112), что сделало Усика первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.