Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: где смотреть прямую трансляцию боя, какой канал
Аудио-версия:
Комментарии

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между украинским тяжеловесом Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британской звездой бокса Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO). Поединок начнётся в ночь с 21 на 22 декабря, и его старт запланирован не ранее 1:30 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112), что сделало Усика первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: Цыганский король уверен, что победил в обоих боях
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: Цыганский король уверен, что победил в обоих боях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android