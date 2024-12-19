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Усик: после боя с Фьюри вернулся в зал через три недели, жена просила ещё отдохнуть

Усик: после боя с Фьюри вернулся в зал через три недели, жена просила ещё отдохнуть
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что не брал длительного перерыва на отдых после первого боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«После боя я отдохнул около трёх недель, а затем вернулся в зал. Моя жена сказала: «Пожалуйста, отдохни ещё неделю». Я ответил, что мне это не пойдёт на пользу. У меня была великолепная подготовка, мы кое-что изменили. Всё хорошо. И я счастлив», — сказал Усик в интервью TNT Sports.

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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