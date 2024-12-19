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Александр Усик назвал лучшего действующего боксёра в мире

Александр Усик назвал лучшего действующего боксёра в мире
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра в профессиональном боксе.

«Для меня лучший боксёр планеты вне весовых категорий — это Теренс Кроуфорд. Мне очень нравится этот мужик, потрясающий боксёр. И очень жёсткий боец. А я, наверное… Второй? Нет, номер семнадцать», — сказал Усик в интервью DAZN.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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