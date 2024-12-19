Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: в старости Фьюри будет спрашивать меня, как это я дважды его побил

Усик: в старости Фьюри будет спрашивать меня, как это я дважды его побил
Комментарии

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не исключил, что начнёт общение с британцем Тайсоном Фьюри после их противостояния на боксёрском ринге.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Нравится ли мне противостояние с Тайсоном Фьюри? Конечно (улыбается). Кайфую, это жизнь, это эмоции, которые мы потом будем вспоминать, когда мы уже будем дедушками. Он обещал приехать. Он будет приезжать ко мне на ранчо, мы будем пить пиво, и он будет сменяться и говорить: «Блин, ты дважды меня побил, как так?» — сказал Усик в интервью TNT Sports.

Материалы по теме
Александр Усик назвал лучшего действующего боксёра в мире

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Пресс-конференция Усик – Фьюри 2: Цыганский король готов закатить очередное шоу. LIVE
Live
Пресс-конференция Усик – Фьюри 2: Цыганский король готов закатить очередное шоу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android