Усик: в старости Фьюри будет спрашивать меня, как это я дважды его побил

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не исключил, что начнёт общение с британцем Тайсоном Фьюри после их противостояния на боксёрском ринге.

«Нравится ли мне противостояние с Тайсоном Фьюри? Конечно (улыбается). Кайфую, это жизнь, это эмоции, которые мы потом будем вспоминать, когда мы уже будем дедушками. Он обещал приехать. Он будет приезжать ко мне на ранчо, мы будем пить пиво, и он будет сменяться и говорить: «Блин, ты дважды меня побил, как так?» — сказал Усик в интервью TNT Sports.

Материалы по теме Александр Усик назвал лучшего действующего боксёра в мире

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.