Тайсон Фьюри ответил, готов ли завершить карьеру в 36 лет

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении боксёрской карьеры перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

«Мне всего 36 лет, и у меня не такой и большой пробег. Я особенной породы, 36 лет – ничто для меня, я молодой парень в этом возрасте. Я в боксе уже давно, 17 лет, и у меня большой опыт. Тренируйтесь умнее, а не усерднее, и приспосабливайтесь. Последние шесть лет у меня была наивысшая мотивация», — сказал Фьюри в интервью Крису Мэннинксу.

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри