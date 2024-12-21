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Гонорар Александра Усика и Тайсона Фьюри за бой-реванш 21 декабря 2024

Гонорар Александра Усика и Тайсона Фьюри за бой-реванш 21 декабря 2024-го
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21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Общий фонд реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика составит почти $ 200 млн, а если быть точнее — $ 191 млн: именно такую сумму называет британское издание TalkSPORT. И, конечно, теперь гонорары будут распределяться уже в пользу чемпиона: $ 114 млн достанется Усику, $ 76 млн – Фьюри. Просто какие-то астрономические цифры для украинца: он за всю свою карьеру, если учитывать гонорары за два поединка с Джошуа и первый бой с Фьюри, заработал чуть больше, чем получит за бой-реванш с Тайсоном.

Тайсон за первый бой заработал около $ 110 млн, если учитывать и гонорар, который составил примерно $ 65 млн, и PPV. При этом Турки Аль аш-Шейх не обидел и украинца. Усик за первой поединок получил $ 40 млн.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.

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