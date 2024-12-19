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Александр Усик назвал свой лучший бой в карьере

Александр Усик назвал свой лучший бой в карьере
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) назвал свой лучший бой в профессиональной карьере.

«Мой последний бой в первом тяжёлом весе против Мурата Гассиева. Это был очень хороший бой, я был силён. Но! Возможно, я буду очень хорош 21 декабря», — сказал Усик в интервью DAZN.

Напомним, 21 декабря Усик проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Первый поединок бойцов состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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