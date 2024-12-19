Шара Буллет намерен провести три боя в UFC в 2025 году

Гор Азизян, тренер непобеждённого российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, сообщил, что его подопечный намерен выступить трижды в 2025 году.

«Планируем провести три поединка в году, это будет хорошо для Шары. После поединка против Майкла Пейджа планируем взять паузу, отдохнуть три месяца. Как раз у него будет время отдохнуть, провести время с семьёй», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 2 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов сразится со звёздным британским ветераном Майклом Пейджем.

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