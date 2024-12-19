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Григорий Дрозд дал прогноз на поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри

Григорий Дрозд дал прогноз на поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Что я жду от поединка? Это два лучших боксёра в мире в своей весовой категории. Уровень Александра – очень высокий. Усик – фаворит этого боя. Складывается ощущение, что Александр будет не хуже, чем в первом поединке. Тайсон был очень хорошо готов к прошлому бою. И чтобы перевернуть ситуацию теперь, ему нужно какое-то везение. Он был классно готов к прошлому поединку. Но проиграл достаточно беззубо. Хотя и с выигрышными раундами. Мне кажется, что в этом бою Александр будет ещё убедительнее и победит. Отдаю ему своё предпочтение.

Но нельзя списывать со счетов характер Тайсона. Он может в одну секунду всё изменить, как было с Уайлдером. У него очень тяжёлый удар. И если он попадёт и сможет развить успех, то получится перевернуть поединок. Но, мне кажется, не сможет Фьюри ничего серьёзного противопоставить Александру. Усик – очень сильный аналитик. Он не допустит ошибок. Либо допустит минимальное количество», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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