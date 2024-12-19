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Дрозд сказал, что станет ключевым моментом в бою Усика и Фьюри

Дрозд сказал, что станет ключевым моментом в бою Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд ответил, что станет ключевым моментом в предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Ключевым моментом станет физическая форма. И желание победить от Тайсона Фьюри. Усик совершенно точно будет в отличном состоянии. Даже не думаю, что Александр подойдёт в плохой форме. В этом плане многое будет зависеть от Тайсона. Кстати, повлиять могут удары в корпус. Они могут стать хорошим решением для Фьюри против подвижного Усика. Александр намного меньше по габаритам. И Цыганский король сможет через них развивать свои атаки. Это мой совет», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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