Дрозд сказал, что станет ключевым моментом в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд ответил, что станет ключевым моментом в предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Ключевым моментом станет физическая форма. И желание победить от Тайсона Фьюри. Усик совершенно точно будет в отличном состоянии. Даже не думаю, что Александр подойдёт в плохой форме. В этом плане многое будет зависеть от Тайсона. Кстати, повлиять могут удары в корпус. Они могут стать хорошим решением для Фьюри против подвижного Усика. Александр намного меньше по габаритам. И Цыганский король сможет через них развивать свои атаки. Это мой совет», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.