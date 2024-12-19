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Дрозд предположил, повлияет ли бизнес на исход боя Усика и Фьюри

Дрозд предположил, повлияет ли бизнес на исход боя Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд ответил, может ли заинтересованность организаторов повлиять на исход реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Может ли повлиять бизнес? Наверное, да. Трилогия – это всегда интересно. Но интересна когда? Когда есть заруба, всё близко. Но пока по первому поединку не за что зацепиться. Если в таком же ключе пройдёт и второй бой… Тайсон будет на том месте, которое заслуживает. На втором, третьем. Не хочу думать о том, что при равном бое вмешается бизнес. Верю, что всё должно быть плюс/минус объективно. Уверен, что всё будет хорошо. Спорт будет стоять на первом месте. И объективное судейство», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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