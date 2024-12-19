Вернувшееся шоу WWE побило рейтинги полуфинальной игры Кубка НБА

В ночь на 15 декабря в США прошло шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event. Рейтинги шоу превзошли многие параллельные трансляции, включая полуфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Saturday Night's Main Event — крупное шоу WWE, особо популярное в XX веке. На этом шоу собирались крупные матчи и сюжеты. Само мероприятие было промежуточным этапом между еженедельными шоу Raw и SmackDown и Pay-Per-Vier(PPV)/ Premium Live Event (PLE). Saturday Night's Main Event транслировалось на канале NBC с 1985 по 1992 год. Последнее шоу прошло в 2008 году и вернулось в эфир в 2024-м.

Премьерный эпизод этого события поднялся на 1,59% в линейных рейтингах (на NBC) и собрал более 700 тыс. зрителей в прямом эфире на Peacock, в результате чего общая аудитория превысила 2,3 млн человек. Трансляция в прайм-тайм также набрала 0,42 балла (557 тыс. зрителей) в возрастном рейтинге 18-49 лет.

Полуфинальный матч Кубка НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» на канале ABC посмотрели 1,89 млн человек, показывая неустойчивые рейтинги североамериканской лиги в новом сезоне.