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Вернувшееся шоу WWE побило рейтинги полуфинальной игры Кубка НБА

Вернувшееся шоу WWE побило рейтинги полуфинальной игры Кубка НБА
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В ночь на 15 декабря в США прошло шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event. Рейтинги шоу превзошли многие параллельные трансляции, включая полуфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Хартенштайн - 21, Уильямс - 20, Дорт - 19, Уильямс - 7, Джо - 5, Уоллес - 5, Митчелл - 2, Джонс, Карузо, Карлсон, Уиггинс
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 19, Брукс - 14, Смит II - 14, Шенгюн - 13, Грин - 12, Исон - 12, Ванвлит - 8, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Saturday Night's Main Event — крупное шоу WWE, особо популярное в XX веке. На этом шоу собирались крупные матчи и сюжеты. Само мероприятие было промежуточным этапом между еженедельными шоу Raw и SmackDown и Pay-Per-Vier(PPV)/ Premium Live Event (PLE). Saturday Night's Main Event транслировалось на канале NBC с 1985 по 1992 год. Последнее шоу прошло в 2008 году и вернулось в эфир в 2024-м.

Премьерный эпизод этого события поднялся на 1,59% в линейных рейтингах (на NBC) и собрал более 700 тыс. зрителей в прямом эфире на Peacock, в результате чего общая аудитория превысила 2,3 млн человек. Трансляция в прайм-тайм также набрала 0,42 балла (557 тыс. зрителей) в возрастном рейтинге 18-49 лет.

Полуфинальный матч Кубка НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» на канале ABC посмотрели 1,89 млн человек, показывая неустойчивые рейтинги североамериканской лиги в новом сезоне.

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