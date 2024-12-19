Костя Цзю назвал два понравившихся боксёрских поединка в 2024 году

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю назвал два поединка, понравившихся ему в уходящем году.

«С тактической и стратегической точек зрения бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева получился интересным. Мне как профессионалу хотелось увидеть это противостояние. Я получил его. Самый зрелищный? Появились новые тяжеловесы, которые разбавили дивизион. Например, Даниэль Дюбуа. Его бой против Энтони Джошуа, например», – приводит слова Цзю «Советский спорт».

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок прошёл в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.