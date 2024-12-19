Лига NFL пригласила Фёдора Емельяненко на бой его брата Александра 21 декабря

Бойцовская лига NFL официально пригласила легенду отечественных MMA Фёдора Емельяненко на поединок его родного брата Александра Емельяненко, который состоится 21 декабря в Ингушетии.

«Мы приглашаем Фёдора Емельяненко на наш турнир и на поединок Александра. Я уверен, что мы — те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения. Сейчас то время, когда люди должны быть добрее друг к другу, когда необходимо сплочение и дружба. Мы также направим Фёдору наше приглашение в личном формате», — приводит слова главы NFL Гилани Калиматова пресс-служба организации.

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