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Лига NFL пригласила Фёдора Емельяненко на бой его брата Александра 21 декабря

Лига NFL пригласила Фёдора Емельяненко на бой его брата Александра 21 декабря
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Бойцовская лига NFL официально пригласила легенду отечественных MMA Фёдора Емельяненко на поединок его родного брата Александра Емельяненко, который состоится 21 декабря в Ингушетии.

«Мы приглашаем Фёдора Емельяненко на наш турнир и на поединок Александра. Я уверен, что мы — те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения. Сейчас то время, когда люди должны быть добрее друг к другу, когда необходимо сплочение и дружба. Мы также направим Фёдору наше приглашение в личном формате», — приводит слова главы NFL Гилани Калиматова пресс-служба организации.

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