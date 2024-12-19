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Пресс-конференция перед боем Александр Усик — Тайсон Фьюри начнётся в 19:00 мск

Пресс-конференция перед боем Александр Усик — Тайсон Фьюри начнётся в 19:00 мск
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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, главным поединком которого станет противостояние между супертяжеловесами Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Сегодня, 19 декабря, пройдёт пресс-конференция. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что предстоящий бой между Усиком и Фьюри будет реваншем. Их первый поединок проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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