Пресс-конференция перед боем Александр Усик — Тайсон Фьюри начнётся в 19:00 мск

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, главным поединком которого станет противостояние между супертяжеловесами Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Сегодня, 19 декабря, пройдёт пресс-конференция. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что предстоящий бой между Усиком и Фьюри будет реваншем. Их первый поединок проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Фьюри: