Виталий Сланов предположил, как на Тайсона Фьюри повлияло первое поражение в карьере

Известный российский тренер Виталий Сланов вспомнил первый поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии, продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой. В ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш.

«Думаю, это простимулировало Фьюри, должно было подстегнуть. Бой получился близким. Первую половину поединка он вообще вёл, подсел в конце», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: