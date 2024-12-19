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Виталий Сланов предположил, как на Тайсона Фьюри повлияло первое поражение в карьере

Виталий Сланов предположил, как на Тайсона Фьюри повлияло первое поражение в карьере
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Известный российский тренер Виталий Сланов вспомнил первый поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии, продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой. В ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Думаю, это простимулировало Фьюри, должно было подстегнуть. Бой получился близким. Первую половину поединка он вообще вёл, подсел в конце», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

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