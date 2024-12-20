Сланов: Фьюри сильно сдал за последние годы. Тайсон не атлет

Известный российский тренер Виталий Сланов высказал мнение, что британец Тайсон Фьюри сильно сдал в последнее время с точки зрения физических кондиций. В ночь с 21 на 22 декабря ему предстоит провести реванш с украинцем Александром Усиком. Противостояние состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Конечно. Сильно сдал. У него больше нет разового удара. Он огромный, габариты хорошие, координация. Но разового удара у него нет. Он попадал по Усику, да. Но сильного эффекта это не произвело. Усик не шатался. Единственный, по кому действительно попал Фьюри, – Диллиан Уайт. Но при этом Тайсон не атлет», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Стильное промо к реваншу Усика и Фьюри: