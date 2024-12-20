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Российский тренер высказался о сильных и слабых сторонах Усика

Российский тренер высказался о сильных и слабых сторонах Усика
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Популярный российский тренер Виталий Сланов поделился мнением о сильных и слабых сторонах украинского боксёра Александра Усика. В ночь с 21 на 22 декабря ему предстоит провести реванш с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт в Саудовской Аравии. В первом поединке сильнее был Усик.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Сильная сторона Усика – координация. У него очень быстрые ноги, невероятная выносливость. Александр выдерживает темп, стратегию, линию. Слабая сторона – он не ударник. Выигрывает досрочно, но потому, что соперники устают. Они падают от усталости. Усик – вообще не ударник», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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