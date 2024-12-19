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Тедди Атлас дал категоричный прогноз на бой-реванш Усика и Фьюри

Тедди Атлас дал категоричный прогноз на бой-реванш Усика и Фьюри
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Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу добыл Усик.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Я выберу Усика. Думаю, он победит. Этот парень находит способы побеждать. Это в его ДНК. Не думаю, что это случайность, что он всё время побеждает. Он умеет найти способ, как победить. Как по мне, самое главное сводится к тому, кто из них оставил больше на ринге в том первом бою. Мне кажется, что это был Фьюри. Если я прав, Усик победит. Если я ошибаюсь, это будет адская битва. В любом случае я считаю, что победа будет за Усиком», — сказал Атлас на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

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