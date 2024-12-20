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Сланов предположил, дойдёт ли реванш Усика и Фьюри до судейского решения

Сланов предположил, дойдёт ли реванш Усика и Фьюри до судейского решения
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Известный российский тренер Виталий Сланов поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. По мнению Сланова, исход боя определится посредством судейского решения.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Не настроен на быстрый финиш. Конечно, всякое может быть. Но, мне кажется, поединок дойдёт до самого конца. Будет судейское решение», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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