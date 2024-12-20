Сланов предположил, дойдёт ли реванш Усика и Фьюри до судейского решения

Известный российский тренер Виталий Сланов поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. По мнению Сланова, исход боя определится посредством судейского решения.

«Не настроен на быстрый финиш. Конечно, всякое может быть. Но, мне кажется, поединок дойдёт до самого конца. Будет судейское решение», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: