Виталий Сланов дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Известный российский тренер Виталий Сланов поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. Для них это будет реванш. В первом бою, который проходил в мае этого года, победу одержал Усик.

«Думаю, 50 на 50. Очень сложно выбрать одного из этих парней. Ведь первый поединок также получился очень равным. Даже судьи отдали победу с разногласиями. Сложно предугадать. В тяжёлом весе может быть всё что угодно», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри: