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Виталий Сланов дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Виталий Сланов дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Известный российский тренер Виталий Сланов поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. Для них это будет реванш. В первом бою, который проходил в мае этого года, победу одержал Усик.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Думаю, 50 на 50. Очень сложно выбрать одного из этих парней. Ведь первый поединок также получился очень равным. Даже судьи отдали победу с разногласиями. Сложно предугадать. В тяжёлом весе может быть всё что угодно», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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