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Ислам Дулатов и Ион Куцелаба узнали имена следующих соперников в UFC

Ислам Дулатов и Ион Куцелаба узнали имена следующих соперников в UFC
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Чеченский боец с немецким гражданством Ислам Дулатов, а также представитель Молдавии Ион Куцелаба узнали имена следующих соперников. Как информирует промоушен UFC, Дулатов в следующем поединке сразится с представителем США Адамом Фьюджиттом, а Куцелаба встретится с турком Ибо Асланом. Оба поединка состоятся 22 февраля на турнире UFC в Сиэтле (США).

В общей сложности на счету Дулатова в смешанных единоборствах 11 побед при одном поражении. В активе Фьюджитта 10 побед и четыре поражения. Куцелаба в ММА провёл 29 боёв, в которых одержал 18 побед, потерпел 10 поражений, и ещё один поединок с его участием завершился вничью. У Аслана 14 побед при единственном поражении.

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