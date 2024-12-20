Сланов: думаю, это один из последних поединков и для Фьюри, и для Усика

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказал мнение, что предстоящий реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри станет одним из последних поединков для обоих боксёров. Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победил Усик.

«Трудно сказать. Там присутствует финансовая сторона. Если будут серьёзные предложения, Усик продолжит. Тем более с Дюбуа был крайне неоднозначный бой. Но лично мне этот реванш был бы не особенно интересен. Будет и будет. Думаю, что это в любом случае один из последних поединков. Причём и для Усика, и для Фьюри. Молодые будут поджимать всё сильнее. И Александр с Тайсоном не будут выглядеть так хорошо, как сейчас», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: