Фьюри: причиню Усику боль. Теперь всё серьёзно, не так, как в первом бою

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал Усик.

«Мне нечего сказать, я причиню ему боль. Теперь всё серьёзно, не так, как в первом бою. Никаких шуток. Я собираюсь нанести чёртов урон», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри на профессиональном уровне 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Фьюри: