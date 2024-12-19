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Александр Усик предупредил Тайсона Фьюри перед боем-реваншем

Александр Усик предупредил Тайсона Фьюри перед боем-реваншем
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) сделал заявление перед поединком с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал Александр.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Сейчас у нас тут камеры, свет, разговоры, шоу. Но всё главное будет в субботу, 21 декабря», — сказал Усик на пресс-конференции.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры одержал 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение, а также одна ничья.

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