Александр Усик предупредил Тайсона Фьюри перед боем-реваншем

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) сделал заявление перед поединком с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал Александр.

«Сейчас у нас тут камеры, свет, разговоры, шоу. Но всё главное будет в субботу, 21 декабря», — сказал Усик на пресс-конференции.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры одержал 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение, а также одна ничья.

Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Фьюри: