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Уоррен предположил, дойдёт ли бой Тайсона Фьюри и Александра Усика до судейского решения

Уоррен предположил, дойдёт ли бой Тайсона Фьюри и Александра Усика до судейского решения
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказал мнение, что поединок его клиента с украинцем Александром Усиком не пройдёт всю дистанцию. Противостояние состоится в ночь с 21 на 22 декабря.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Не моргайте», — сказал Уоррен на пресс-конференции.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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