Уоррен предположил, дойдёт ли бой Тайсона Фьюри и Александра Усика до судейского решения

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказал мнение, что поединок его клиента с украинцем Александром Усиком не пройдёт всю дистанцию. Противостояние состоится в ночь с 21 на 22 декабря.

«Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Не моргайте», — сказал Уоррен на пресс-конференции.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком: