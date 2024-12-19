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Даниэль Лапин: Усик покажет Фьюри, что такое настоящий бокс

Даниэль Лапин: Усик покажет Фьюри, что такое настоящий бокс
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Украинский боксёр Даниэль Лапин поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу добыл Усик.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«В субботу будет противостояние двух великих чемпионов. И один из чемпионов покажет другому ещё раз, что такое настоящий бокс, что такое техника. Усик — чемпион», — сказал Лапин на пресс-конференции.

Лапин также выступит на турнире в Саудовской Аравии. Его соперником будет француз Дилан Колин.

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