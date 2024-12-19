Даниэль Лапин: Усик покажет Фьюри, что такое настоящий бокс

Украинский боксёр Даниэль Лапин поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу добыл Усик.

«В субботу будет противостояние двух великих чемпионов. И один из чемпионов покажет другому ещё раз, что такое настоящий бокс, что такое техника. Усик — чемпион», — сказал Лапин на пресс-конференции.

Лапин также выступит на турнире в Саудовской Аравии. Его соперником будет француз Дилан Колин.

Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Фьюри