Эгис Климас сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, поделился мнением о предстоящем реванше своего клиента с британцем Тайсоном Фьюри. Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

«Усик — чемпион и воин. Он докажет, что является неоспоримым чемпионом и победит Фьюри снова. В субботу мы снова увидим, кто такой Александр Усик», — сказал Климас на пресс-конференции.

Первый бой Усика и Фьюри проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: