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«Не могу поверить, что говорю это». Хирн выбрал между Усиком и Фьюри

«Не могу поверить, что говорю это». Хирн выбрал между Усиком и Фьюри
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн пожелал победы британскому боксёру Тайсону Фьюри в его поединке с чемпионом WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (Украина).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Не могу поверить, что говорю это, но пусть Тайсон Фьюри победит», — сказал Хирн на пресс-конференции.

Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал Усик. В общей сложности на счету Александра в настоящий момент 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри на профессиональном уровне 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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