«Не могу поверить, что говорю это». Хирн выбрал между Усиком и Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн пожелал победы британскому боксёру Тайсону Фьюри в его поединке с чемпионом WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (Украина).

«Не могу поверить, что говорю это, но пусть Тайсон Фьюри победит», — сказал Хирн на пресс-конференции.

Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал Усик. В общей сложности на счету Александра в настоящий момент 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри на профессиональном уровне 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Фьюри: