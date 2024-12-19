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Усик и Фьюри провели 10-минутный стердаун. Оба не расходились даже после уговоров

Усик и Фьюри провели 10-минутный стердаун. Оба не расходились даже после уговоров
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский боксёр Тайсон Фьюри провели битву взглядов в преддверии очного поединка. Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря мск. Отметим, что стердаун получился крайне затяжным. Оба боксёра смотрели друг другу в глаза на протяжении около 10 минут и не расходились, даже когда их уже начали уговаривать.

Фото: Скриншот

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Предстоящий бой станет для спортсменов реваншем. Их первый поединок состоялся в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. При этом в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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Стильное промо к реваншу Усика и Фьюри:

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