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Тайсон Фьюри выступил с обращением в адрес Александра Усика перед реваншем

Тайсон Фьюри выступил с обращением в адрес Александра Усика перед реваншем
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в конце пресс-конференции выступил с обращением в адрес будущего соперника украинца Александра Усика.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Что напоследок скажу оппоненту? Подождём и всё увидим в субботу ночью», — сказал Фьюри.

Напомним, реванш между британцем и украинцем сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою, который также проходил в Саудовской Аравии, победу одержал Усик. В общей сложности на счету Александра в настоящий момент 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри на профессиональном уровне 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком:

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