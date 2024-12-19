Тайсон Фьюри выступил с обращением в адрес Александра Усика перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в конце пресс-конференции выступил с обращением в адрес будущего соперника украинца Александра Усика.

«Что напоследок скажу оппоненту? Подождём и всё увидим в субботу ночью», — сказал Фьюри.

Напомним, реванш между британцем и украинцем сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою, который также проходил в Саудовской Аравии, победу одержал Усик. В общей сложности на счету Александра в настоящий момент 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри на профессиональном уровне 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком: