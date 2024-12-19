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Джастин Гэтжи в следующем бою встретится с Дэном Хукером — источник

Джастин Гэтжи в следующем бою встретится с Дэном Хукером — источник
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано заявил, что американец Джастин Гэтжи в следующем поединке встретится с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Об этом информирует MMA Frenzy со ссылкой на журналиста Лаэрта Виана.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 300 в апреле этого года, Гэтжи встречался с соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой стал третьим по значимости событием на номерном турнире. Холлоуэй победил нокаутом за секунду до конца противостояния. Хукер в последнем бою встречался с поляком Матеушем Гамротом. Спортсмены сражались в августе на турнире UFC 305. Дэн победил раздельным решением судей.

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Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников:

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