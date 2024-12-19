Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик ответил Фьюри после финального обращения британца к нему

Усик ответил Фьюри после финального обращения британца к нему
Комментарии

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) ответил британцу Тайсону Фьюри в концовке пресс-конференции. Когда Фьюри предложили сказать что-либо напоследок оппоненту, тот заявил следующее: «Подождём и всё увидим в субботу ночью».

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу», — ответил Усик.

Напомним, Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет реванш. В первом бою сильнее оказался Александр.

Материалы по теме
Пресс-конференция Усик — Фьюри 2: очень мало слов, но легендарная битва взглядов
Пресс-конференция Усик — Фьюри 2: очень мало слов, но легендарная битва взглядов

Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android