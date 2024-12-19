Усик ответил Фьюри после финального обращения британца к нему

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) ответил британцу Тайсону Фьюри в концовке пресс-конференции. Когда Фьюри предложили сказать что-либо напоследок оппоненту, тот заявил следующее: «Подождём и всё увидим в субботу ночью».

«Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу», — ответил Усик.

Напомним, Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет реванш. В первом бою сильнее оказался Александр.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: