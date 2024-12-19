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Дюбуа предсказал победителя предстоящего боя между Усиком и Фьюри

Дюбуа предсказал победителя предстоящего боя между Усиком и Фьюри
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком. Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу одержал Усик.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Что-то в моём сердце подсказывает мне, что Усик снова возьмёт верх. Как британец я бы хотел, чтобы победил Тайсон, учитывая всё то, что он сделал в этой игре. Нельзя не уважать это. Но что-то мне подсказывает, что Усик снова одержит победу. На стороне Усика удача. У него есть все необходимые навыки», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

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