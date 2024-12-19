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Аспиналл сделал заявление по поводу возможного боя с Джонсом

Аспиналл сделал заявление по поводу возможного боя с Джонсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл заявил, что в следующем году надеется получить поединок с действующим чемпионом промоушена в том же весе американцем Джоном Джонсом.

«2025 год, Том Аспиналл против Джона Джонса. Объединим пояса в тяжёлом весе. Но не забывайте, я не Стипе Миочич. Я совсем другой боец. У меня другие навыки. Это также касается силы, агрессии, скорости. Я иду за обоими поясами. Это произойдёт в 2025 году», — сказал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 16 на 17 ноября мск, Джонс встречался со Стипе Миочичем и победил его нокаутом в третьем раунде.

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