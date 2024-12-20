Джейк Пол анонсировал большое событие в боксе

Известный американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где анонсировал большое событие.

«Большое объявление будет в январе. Бокс», — написал Пол.

В настоящий момент Джейку 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 12 боёв по правилам бокса, в которых он одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке Джейк встречался с легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и победил его единогласным решением судей.

Недавно Пол заявил, что бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Нейт Диаз боится драться с ним по правилам смешанных единоборств.

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