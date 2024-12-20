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Соперник Усмана Нурмагомедова ответил, планирует ли брать Макгрегора как секунданта

Соперник Усмана Нурмагомедова ответил, планирует ли брать Макгрегора как секунданта
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Ирландский боец смешанных единоборств Пол Хьюз признался, что в настоящий момент не рассматривает идею приглашения своего соотечественника Конора Макгрегора в качестве секунданта на поединок с россиянином Усманом Нурмагомедовым. Спортсмены сразятся 25 января на турнире Bellator: Road to Dubai. Ранее сообщалось, что секундировать Усмана может Хабиб Нурмагомедов.

«Да, я говорил об этом после боя. Потом цитата попала в соцсети и завирусилась. Но я не делал ничего, чтобы это задумка реализовалась. Очевидно, в настоящий момент такой идеи у меня нет», — сказал Хьюз в интервью MMA Fighting.

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