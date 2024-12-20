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Мокаев — о критике от Кара-Франса: у меня больше финишей за 7 боёв, чем у тебя за 8 лет

Мокаев — о критике от Кара-Франса: у меня больше финишей за 7 боёв, чем у тебя за 8 лет
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Непобеждённый дагестанский боец с британским гражданством Мухаммад Мокаев, который недавно одержал свою победу в первом поединке после ухода из UFC на турнире Brave Combat Federation (Brave CF) 91, ответил в социальных сетях на резкое сообщение от новозеландского бойца Кая Кара-Франса.

«Больше финишей, чем у тебя в UFC, братан. В UFC я был всего два года, провёл семь боев и сделал четыре финиша с двумя тяжёлыми травмами. Ты в UFC восемь лет.

А теперь посчитай сам. Кстати, ты из Кейптауна (Мокаев пошутил про вторую часть фамилии Кара-Франса. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мокаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

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