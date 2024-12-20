Кара-Франс — о Мокаеве: не надо стягивать с кого-то штаны посреди боя

Новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Кай Кара-Франс заявил, что стиль ведения поединков представляющего Великобританию Мухаммада Мокаева является скучным и неинтересен массовому зрителю.

«Он скучный, братан. Это бои. Это не борьба. Мы здесь не обнимаемся. Не стоит стягивать с кого-то штаны посреди боя. Никто не будет платить деньги только для того, чтобы посмотреть, как кто-то возится на полу», — сказал Кара-Франс в интервью для Ариэля Хельвани.

В активе Мокаева в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения. В активе Кара-Франса 25 побед и 11 поражений.

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